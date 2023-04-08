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07:38, 8 апреля 2023Бывший СССР

Военкор раскрыл возможное направление наступления ВСУ

Военкор Андрей Коц: сватовский рубеж может стать одним из направлений наступления ВСУ

Фото: РИА Новости

Военный корреспондент Андрей Коц раскрыл возможное направление наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с URA.RU. По его словам, это может быть сватовский рубеж.

Как пояснил Коц, к востоку от этого рубежа находится ЛНР, к югу — ДНР, к западу — Харьковская область, а к северу — Белгородская. «Это перекресток практически», — отметил он, высказав мнение, что на это место придется один из ударов. «Потому что Сватово — это крупный транспортный узел, и, захватив его, противник сможет развивать наступление и на ЛНР, и на Артемовск», — пояснил военкор.

Коц отметил, что российские военные готовы к атакам украинских сил. «Известно, что в тылу уже сформированные ударные группировки, и когда они нанесут удар — это только вопрос времени», — рассказал он. По его словам, на данный момент противник действует там малыми группами, а также проводит разведку боем.

По мнению военкора, наступление ВСУ пришлось перенести из-за погоды. «Мой прогноз, что оно начнется в конце апреля-начале мая», — заключил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что ВСУ могут пойти в наступление в период с мая по октябрь. По его мнению, выжидательная позиция Киева связана с тем, что военная техника Запада не приспособлена для ведения боевых действий в некомфортных условиях при распутице.

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Марина Совина
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