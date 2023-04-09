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21:11, 9 апреля 2023Мир

Президенты Сирии и Ирана отметили постепенное исчезновение однополярного мира

Президенты Сирии и Ирана Асад и Раиси отметили постепенное исчезновение однополярного мира

Фото: SANA / Reuters

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси провели телефонный разговор, в котором сошлись во мнении о постепенном исчезновении однополярного мира, сообщается в Telegram-канале канцелярии сирийского лидера.

«Президенты отметили, что однополярный мир находится на пути к исчезновению благодаря бдительности народов и стран, которые отстаивают свой суверенитет и достоинство», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что главы двух государств обсудили ситуацию с мечетью Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, подчеркнув, что враждебная политика, которой придерживается Израиль, неотделима от нападения на гражданских лиц в Сирии, что показывает слабость израильских властей и храбрость палестинцев.

Асад и Раиси также добавили, что для поддержания стабильности в регионе необходимо, чтобы страны сохраняли мирные отношения и вели друг с другом диалог.

Ранее стало известно, что сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса. Отмечалось, что полицейские уже вошли на территорию комплекса, где расположена мечеть. Также сообщалось, что возможен риск столкновений палестинцев со стражами порядка, которые могут применить силу для их разгона.

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Марина Совина
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