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01:23, 9 апреля 2023Мир

Сотни палестинцев забаррикадировались на Храмовой горе в Иерусалиме

The Jerusalem Post: сотни палестинцев забаррикадировались на Храмовой горе в Иерусалиме

Фото: Ammar Awad / Reuters

Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным издания, полицейские уже вошли на территорию комплекса, где расположена мечеть. Не исключен риск столкновений палестинцев со стражами порядка, которые могут применить силу для их разгона.

Начальник полиции иерусалимского округа заявил о готовности «действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить свой религиозный долг».

5 апреля израильская полиция атаковала десятки мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Как заявили правоохранители, этот инцидент был вынужденной мерой, поскольку внутри мечети якобы заперлись «агитаторы в масках», вооруженные палками, булыжниками и фейерверками.

6 апреля поддерживаемая властями Ирана «Хезболла» призвала палестинцев предпринять все возможные меры в ответ на избиение израильской полицией мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.

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Марина Совина
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