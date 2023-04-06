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20:16, 6 апреля 2023Мир

Военным Израиля приказали готовиться к любым ответным мерам

Минобороны Израиля приказало военным готовиться к любым мерам после обстрела из Ливана

Фото: Fadi Amun / Reuters

Военные Израиля должны быть готовы к любым ответным мерам после ракетного обстрела со стороны Ливана, приказал министр обороны Израиля Йоав Галант. Об этом сообщается в заявлении ведомства, передает ТАСС.

«По завершении совещания министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события перед обсуждением, которое состоится во время встречи военно-политического кабинета этим вечером», — сказано в заявлении.

Ранее с территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из них удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны. «25 ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны. Пять ракет упали на территории Израиля», — рассказали в пресс-службе армии Израиля.

Также известно, что поддерживаемая властями Ирана «Хезболла» призвала палестинцев предпринять все возможные меры в ответ на избиение израильской полицией мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима 5 апреля.

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Анастасия Заикина
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