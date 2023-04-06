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17:38, 6 апреля 2023Мир

С территории Ливана в сторону Израиля выпустили 34 ракеты

Армия Израиля сообщила о перехвате 25 из 34 ракет, выпущенных с территории Ливана

Фото: Fadi Amun / Reuters

С территории Ливана в сторону Израиля было выпущено 34 ракеты, 25 из них удалось перехватить благодаря системам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля сообщает ТАСС.

«25 ракет были перехвачены системой ПВО. Пять ракет упали на территории Израиля», — рассказали в пресс-службе армии Израиля, добавив, что местонахождение еще четырех ракет устанавливается.

Отмечается, что эти данные не окончательные.

Ранее сообщалось, что несколько ракет были выпущены по Израилю со стороны Ливана после соответствующих призывов ливанской группировки «Хезболла».

Отмечалось, что поддерживаемая властями Ирана «Хезболла» призвала палестинцев предпринять все возможные меры в ответ на избиение израильской полицией мусульман на территории мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима 5 апреля.

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Варвара Кошечкина
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