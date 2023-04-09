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08:52, 9 апреля 2023Мир

Поляк рассказал о попавших в русский «котел» украинцах на Кипре

Onet: украинцы на Кипре оказались в окружении русских и вызвали недовольство местных
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Secret Travel Guide / Unsplash

Переехавшие на Кипр украинские беженцы оказались в окружении русских и столкнулись с недовольством местного населения, считает журналист польского портала Onet Петр Кашувара.

Обозреватель посетил остров и пришел к выводу, что многие местные жители, включая поляков, относятся к русских «более позитивно», чем к украинцам.

По словам соотечественницы Кашувары Катажины, которая живет на Кипре более 15 лет, местные жители негативно относятся к наплыву беженцев с Украины.

«Я знаю, что в Польше у вас такая же проблема с украинцами, как и у нас. Многие из них прибыли с марта прошлого года», — указала полька, пояснив, что беженцы, в отличие от местных работников, «все получают от государства». Кроме того, встречаются украинцы, у которых есть собственные дома на острове. Они сдают свое жилье туристам, продолжая жить в центрах помощи беженцам, возмутилась Катажина.

Ранее обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас сообщил, что приехавшие в Польшу украинские беженцы убедили в необходимости денацификации Украины. «Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев», — отметил он.

Марина Совина
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