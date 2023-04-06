В Польше заявили о «последствиях нацистской идеологии» у беженцев с Украины

Myśl Polska: украинские беженцы убедили Польшу в необходимости денацификации их страны

Беженцы убедили Польшу в необходимости денацификации Украины, у приезжих наблюдаются последствия нацистской идеологии. Об этом заявил обозреватель издания Myśl Polska Конрад Ренкас в своей статье.

«Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев», — отметил в материале журналист.

По словам Ренкаса, наплыв мигрантов ставит Европу в ситуацию экзистенциальной опасности. В Польшу также приехали нацисты, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, рассказал обозреватель.

«Массовая миграция украинского населения на территорию Евросоюза угрожает дестабилизацией как минимум в макрорегиональном масштабе, ведет к дезорганизации наших экономик», — отметил журналист.

2 апреля сообщалось, что украинские беженцы, временно проживающие в Румынии, столкнулись с необходимостью искать себе новое жилье под давлением приютивших их местных жителей. Так, румыны стали вынуждать мигрантов искать другое пристанище или начать оплачивать аренду в связи с планирующимися поправками в законодательство.

Кроме того, 23 марта власти Чехии решили уменьшить пособие украинским беженцам. Изначально мигрантам выплачивали 5000 крон (17,5 тысячи рублей) ежемесячно, теперь совершеннолетние украинцы будут получать пособие в размере 4860 крон (17 тысяч рублей).