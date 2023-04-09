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19:06, 9 апреля 2023Россия

Человек пострадал при обстреле ВСУ запорожского города

Евгений Балицкий сообщил об обстреле ВСУ города Пологи Запорожской области из РСЗО HIMARS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andreea Alexandru / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Пологи в Запорожской области, есть пострадавший. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram.

«Вооруженные формирования Украины ударили по городу Пологи ракетами из РСЗО HIMARS. (...) Нет никаких сомнений, что удары по городу были нанесены при непосредственном участии кураторов из США, которые являются прямыми соучастниками военных преступлений», — пояснил он.

Балицкий добавил, что граждане стран Запада должны понять, что поставки их главами оружия на Украину является прямым пособничеством террористам.

«По предварительным данным, есть один пострадавший: хозяин одного из разрушенных домов получил осколочные ранения. Местным жителям будет оказана вся необходимая помощь», — сказал политик, добавив, что на место прибыли сотрудники МЧС и экстренных служб города.

Ранее ВСУ выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике 30 снарядов калибра 155 миллиметров за пять минут. Кроме того, украинская армия выпустила восемь таких же снарядов по Куйбышевскому району Донецка.

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Никита Абрамов
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