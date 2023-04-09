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17:48, 9 апреля 2023Бывший СССР

ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР

Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР 30 снарядов за 5 минут

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) 30 снарядов калибра 155 миллиметров за пять минут. Об этом сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В 16:50 по Ясиноватой выпущено 18 снарядов калибра 155 миллиметров. В 16:55 (...) выпущено 12 снарядов калибра 155 миллиметров», — говорится в публикации.

Кроме того, украинская армия выпустила восемь таких же снарядов по Куйбышевскому району Донецка. Также бойцы ВСУ атаковали Горловку. По ней было выпущено три снаряда.

Ранее Следственный комитет России (СКР) начал расследование фактов обстрелов Белгородской области и Донецкой народной республики (ДНР) со стороны украинских военных. Как сообщалось, 7 апреля ВСУ обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка. «Следственный комитет России установит круг лиц, причастных к совершению преступлений», — заявили в ведомстве.

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Кристина Есикова
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