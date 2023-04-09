Украине предсказали потери территорий из-за сложностей в промышленности США

Военный аналитик Осборн: ВСУ не смогут удержать территории без большого числа бронетехники

Военный аналитик Крис Осборн в статье для 19Fortyfive предсказал, что Украина потеряет территории, поскольку не сможет удержать их без большого числа бронетехники.

Эксперт уточнил, что военно-промышленный комплекс США испытывает сложности со снабжением Вооруженных сил страны (ВСУ) подобными вооружениями и не может сформировать большой бронетанковый кулак для украинской армии.

Осборн отметил, что удержание территорий без значительного количества бронетехники станет сложной задачей. Хотя Пентагон пытается нарастить поставки материально-технических средств, грузовиков и оборудования, чтобы компенсировать нехватку танков Abrams и БМП Bradley, этого недостаточно для ведения боевых действий, добавил специалист.

Военный эксперт выразил мнение, что оружейным компаниям США необходимо как минимум несколько лет на налаживание производства Abrams для нужд ВСУ.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что ресурсы украинской противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса могут быть полностью истощены уже в мае. Также в бумагах Пентагона, как утверждается, говорится о «тревожащей нехватке» оружия, которое Запад поставляет Киеву.

