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15:03, 9 апреля 2023Мир

Южная Корея обсудит с США сообщения о прослушке чиновников

Yonhap: Сеул рассмотрит варианты ответа на сообщения о прослушке Вашингтоном чиновников

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южная Корея рассмотрит варианты ответа на сообщение о возможной прослушке чиновников разведслужбами США, пишет Yonhap.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал о том, что секретные документы Пентагона, которые появились в соцсетях, свидетельствуют, что Вашингтон прослушивал чиновников Южной Кореи. По данным СМИ, Сеул настаивал на том, чтобы артиллерийские снаряды, которые Корея продавала Соединенным Штатам, оставались у американских солдат.

Как заявили в администрации южнокорейского президента на брифинге, правительство рассмотрит прецеденты и аналогичные случаи с другими странами, чтобы подготовить соответствующий ответ. При этом позиция властей об оказании помощи Киеву не изменилась.

По данным агентства, утром администрации провела совещание под председательством нового советника президента по национальной безопасности Чо Тхэ Ена для обсуждения информации о прослушке. Президент Юн Сок Ель также поручил провести тщательный анализ проблемы.

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Варвара Кошечкина
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