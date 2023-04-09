СМИ сообщили о прослушке США чиновников Южной Кореи

New York Times: документы Пентагона говорят о прослушке США чиновников Южной Кореи

Секретные документы Пентагона, которые появились в соцсетях, свидетельствуют о том, что США прослушивали чиновников Южной Кореи. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным СМИ, Сеул настаивал на том, чтобы артиллерийские снаряды, которые Корея продавала Соединенным Штатам, оставались у американских солдат. При этом помощники южнокорейского президента Юн Сок Еля беспокоились, что Вашингтон передаст снаряды Киеву.

Из секретных документов стало известно, что тогдашний секретарь по международным делам Ли Мун Хи говорил советнику по нацбезопасности Ким Сон Хану об указанных выше опасениях. В документах подчеркивается, что отчет основан на данных радиотехнической разведки, что указывает на факты шпионажа за чиновниками из Сеула.

Ранее The Washington Post сообщило, что Пекин усилит поддержку Москвы в случае, если посчитает удары Вооруженных сил Украины вглубь российских территорий «значительными». Об этом, отметили в издании, стало известно из попавших в сеть документов ЦРУ.