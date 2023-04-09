Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:01, 9 апреля 2023Мир

Стало известно о планах КНР поддержать Россию в случае ударов ВСУ вглубь страны

WP: КНР усилит поддержку России в случае ударов ВСУ вглубь страны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пекин усилит поддержку Москвы в случае, если посчитает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российских территорий «значительными». О таких планах стало известно из попавших в сеть документов ЦРУ, сообщает издание The Washington Post (WP).

Как стало известно изданию, западные власти заявляют об отсутствии признаков предоставления Китаем военной помощи России. При этом нападение Украины на Москву с использованием оружия, предоставленного США или НАТО, скорее всего, укажет Пекину, что «Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта», что даст Китаю потенциальное обоснование для вооружения страны.

8 апреля издание The New York Times (NYT) сообщило, что в сети были опубликованы около сотни американских секретных документов. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в КНР. Это уже вторая партия слитых бумаг.

Позже директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил, что утечки секретных данных из государственных органов и ведомств США случились намеренно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об истерике Запада из-за планов России по ядерному оружию
Российские разведчики с помощью дронов разбили ВСУ и попали на видео
Захарова оценила планы Зеленского посетить ФРГ фразой «к своим потянулся»
В Абхазии начали проверять боевую готовность армии
Стало известно о планах КНР поддержать Россию в случае ударов ВСУ вглубь страны
Столкновение фуры и легкового авто на МКАД попало на видео
Стало известно о ядовитом облаке дыма в Германии после пожара
В Белоруссии заявили о готовности к борьбе с «разрекламированным» HIMARS
Адесанья прокомментировал возвращение титула чемпиона UFC
Экономист сравнил текущую ситуацию с кризисом 2008 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.