Стало известно о планах КНР поддержать Россию в случае ударов ВСУ вглубь страны

WP: КНР усилит поддержку России в случае ударов ВСУ вглубь страны

Пекин усилит поддержку Москвы в случае, если посчитает удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российских территорий «значительными». О таких планах стало известно из попавших в сеть документов ЦРУ, сообщает издание The Washington Post (WP).

Как стало известно изданию, западные власти заявляют об отсутствии признаков предоставления Китаем военной помощи России. При этом нападение Украины на Москву с использованием оружия, предоставленного США или НАТО, скорее всего, укажет Пекину, что «Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта», что даст Китаю потенциальное обоснование для вооружения страны.

8 апреля издание The New York Times (NYT) сообщило, что в сети были опубликованы около сотни американских секретных документов. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в КНР. Это уже вторая партия слитых бумаг.

Позже директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил, что утечки секретных данных из государственных органов и ведомств США случились намеренно.