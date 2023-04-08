Причины утечек секретных данных в США объяснили

Политолог Рогулев назвал намеренными утечки секретных данных в США

Утечки секретных данных из государственных органов и ведомств США случились намеренно, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные причины слива конфиденциальной информации, а также оценил шансы найти виновных.

«Утечки в Америке — вещь достаточно распространенная. [Трудно] отличить утечку, сделанную намеренно, и отличить утечку, сделанную с целью дезинформации, от реальной утечки данных, которая сделана кем-то, если это не [экс-аналитик разведки США Челси] Мэннинг, [основатель WikiLeaks Джулиан] Ассанж или [экс-сотрудник ЦРУ Эдвард] Сноуден, которые придавали гласности ряд документов. Они делали это по специфическим причинам. Не с целью разгласить секреты, а с целью показать несправедливость или неправильное с их точки зрения поведение», — объяснил политолог.

Здесь идет речь о другом — либо предательство, либо дезинформация Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ

Причины публикации таких документов связаны с информационной войной, но найти тех, кто за этим стоит, крайне трудно полагает Юрий Рогулев.

«Кто-то рассчитывает на то, что появляются эти данные. Тот, кто это делает, рассчитывает на определенный эффект. Сделают они какую-то комиссию по расследованию, мы все равно результатов не узнаем, будет какое-то формальное заявление, что дело расследовано. Вряд ли, конечно, это расследование приведет к источнику, которого осудят и посадят за шпионаж. Но если такое случится, то мы будем знать, конечно», — добавил американист.

При этом утечки секретных данных не связаны с важными документами, которые были найдены у экс-президента США Дональда Трампа или действующего американского лидера Джо Байдена. По мнению Юрия Рогулева, обнаруженные бумаги оказались дома у политиков из-за плохой работы канцелярии.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщило, что в сети были опубликованы около сотни американских секретных документов. Они касаются Украины, вопросов американской национальной безопасности на Ближнем Востоке и в Китае. Это уже вторая партия слитых бумаг.

7 апреля NYT также стало известно об утечке важной информации о конфликте на территории Украины. В документах, датированных началом марта, также содержатся данные о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.