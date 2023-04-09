Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 9 апреля 2023Мир

Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса

NBC News: последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Ференц умер в возрасте 103 лет

Фото: dpa / Global Look Press

Последний из прокуроров Нюрнбергского процесса, американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его сына.

«Ференц оставался последним из живших обвинителей, которые участвовали в процессе», — сказано в сообщении.

Сын юриста подтвердил телеканалу смерть Ференца. Как отметили журналисты, в ходе суда он добился обвинительных приговоров для 22 командиров нацистских батальонов смерти. В сообщении также говорится, что на момент процесса юристу было 27 лет, и позже Ференц сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим Холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге.

Материалы по теме:
«Чем больше пленных умрет, тем лучше для нас» Как нацисты создали систему лагерей смерти и какие тайны они там скрывали
«Чем больше пленных умрет, тем лучше для нас»Как нацисты создали систему лагерей смерти и какие тайны они там скрывали
22 марта 2023
«Я немец, европеец и христианин» Как Конрад Аденауэр возродил разрушенную войной Германию и определил будущее всей Европы
«Я немец, европеец и христианин»Как Конрад Аденауэр возродил разрушенную войной Германию и определил будущее всей Европы
3 апреля 2023

Американский юрист написал девять книг и десятки статей. В марте 2023 года ему исполнилось 103 года.

Суд в Нюрнберге продолжался с ноября 1945 года по октябрь 1946 года. Перед судом предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием
Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса
МИД Украины осудил Ватикан за участие россиянина в крестном ходе
Тренер назвал самые бесполезные для прокачки пресса упражнения
Эрдоган обсудил с президентом Израиля сектор Газа
В Подмосковье похожий на слона жилой дом попал на видео
Стало известно о планах Германии закупить оборудование для защиты от БПЛА
В Киеве неизвестный открыл огонь по магазину из автомата
Нутрициолог назвала самые полезные снеки
Митрополит Киевский рассказал об отказе от российского гражданства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.