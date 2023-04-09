Умер последний из прокуроров Нюрнбергского процесса

NBC News: последний из обвинителей Нюрнбергского процесса Ференц умер в возрасте 103 лет

Последний из прокуроров Нюрнбергского процесса, американский юрист Бен Ференц умер в возрасте 103 лет. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его сына.

«Ференц оставался последним из живших обвинителей, которые участвовали в процессе», — сказано в сообщении.

Сын юриста подтвердил телеканалу смерть Ференца. Как отметили журналисты, в ходе суда он добился обвинительных приговоров для 22 командиров нацистских батальонов смерти. В сообщении также говорится, что на момент процесса юристу было 27 лет, и позже Ференц сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим Холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге.

Американский юрист написал девять книг и десятки статей. В марте 2023 года ему исполнилось 103 года.

Суд в Нюрнберге продолжался с ноября 1945 года по октябрь 1946 года. Перед судом предстали бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные международным военным трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей и лагерей смерти, убийствах мирных жителей и геноциде.