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12:14, 9 апреля 2023Бывший СССР

В Абхазии начали проверять боевую готовность армии

Минобороны Абхазии сообщило о начале проверки боевой готовности вооруженных сил

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Абхазии началась широкомасштабная проверка боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

Уточняется, что проверка боевой готовности органов военного управления и войск с выходом на полигоны пройдет в рамках старта учений армии Абхазии.

«Основная цель учений — повысить готовность штабов и войск, уровень их слаженности при решении внезапно возникающих задач», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что мероприятия подготовки армии и штабов проводятся в соответствии с планом совместной боевой подготовки войск Абхазии и Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что в Молдавии пройдут учения бойцов 22-го миротворческого батальона с 10 по 14 апреля. Уточняется, что тренировки основаны на сценариях, которые характерны для международных театров военных действий.

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Никита Абрамов
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