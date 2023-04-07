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16:14, 7 апреля 2023Бывший СССР

Молдавия проведет учения миротворческого батальона

Минобороны Молдавии заявило о планах провести учения миротворческого батальона с 10 апреля

Фото: Public Domain / Wikimedia

В Молдавии пройдут учения бойцов 22-го миротворческого батальона с 10 по 14 апреля. Об этом сообщает молдавское Минобороны в своем Telegram-канале.

«Военнослужащие 22-го миротворческого батальона "Голубых касок" приступят к учебной деятельности на полигонах национальной армии. Обучение, которое будет проходить с 10 по 14 апреля этого года, включает как теоретические, так и практические занятия», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что тренировки основаны на сценариях, которые характерны для международных театров военных действий. Военные изучат тактику, методы и процедуры, используемые миротворцами в операциях, в том числе патрулирование и охрану важных целей. В министерстве отметили, что военнослужащие также задействуют в учениях бронетранспортеры (БТР) Piranha-3 H.

Ранее на полигоне Смырдан в Румынии проходили совместные молдавско-румынские артиллерийские учения «Огненный щит - 2023». В Минобороны Молдавии уточнили, что в них принимает участие подразделение офицеров, сержантов и солдат мотострелковой бригады Вооруженных сил республики «Штефан Великий».

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Кристина Есикова
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