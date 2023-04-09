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05:23, 9 апреля 2023Мир

Назван ведущий к расколу между США и Европой шаг Макрона

The Hill: визит Макрона в Китай показал нарастающий раскол между Европой и США
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Контакты на высоком уровне между Францией и Китаем высвечивают нарастающую напряженность между Европой и США в вопросе их отношения к Пекину. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай проходил на фоне приезда в Калифорнию президента Тайваня Цай Инь-Вэнь. По данным издания, это только подчеркивает противоречия между Соединенными Штатами и Европой в этом вопросе.

Визит французского лидера демонстрирует нацеленность Парижа на поддержание экономических связей с Пекином, несмотря на утверждения американской стороны о том, что КНР якобы рассматривает возможность поставки вооружения России.

По данным издания, критики на Западе считают, что стремление главы Франции укрепить экономические связи с Китаем подрывает «любые усилия» в попытках вынудить председателя КНР Си Цзиньпина занять «жесткую» позицию по отношению к России.

Президент Франции прибыл с государственным визитом в Пекин 5 апреля, где встретился с председателем КНР. По итогам переговоров Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Париж намерены взаимно поддерживать друг друга и оптимизировать глобальное управление сообща.

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Марина Совина
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