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07:01, 9 апреля 2023Мир

ПВО Сирии сбила несколько израильских ракет на юге страны

Сирийские системы ПВО сбили несколько израильских ракет на юге страны

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили несколько израильских ракет на юге страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское Минобороны.

Ведомство уточняет, что национальная армия отбила часть ракет, запущенных со стороны Голанских высот в Израиле по ряду точек на юге Сирии.

Атака израильских сил началась около 5.00 по местному времени и привела к «материальным потерям», добавили в министерстве.

До этого сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила на пуски ракет со стороны Сирии по Голанским высотам, израильские военные открыли огонь по сирийской территории, откуда был произведен запуск ракет по Израилю. Две ракеты упали, предположительно, в Иордании, еще одна ракета пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голан.

Марина Совина
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