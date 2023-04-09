Израиль открыл огонь в ответ на пуски ракет Сирией

Израильская армия ответила на пуски ракет Сирией по Голанским высотам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила на пуски ракет со стороны Сирии по Голанским высотам. Военные открыли огонь по сирийской территории, сообщила армейская пресс-служба.

«Артиллерия ЦАХАЛа в данный момент обстреливает территорию в Сирии, откуда был произведен запуск ракет по Израилю», — сказано в сообщении.

Вечером 8 апреля три ракеты были выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот на севере Израиля. Две ракеты упали, предположительно, в Иордании, еще одна ракета пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голан.

Позже появилась информация, что запущенная с территории Сирии ракета взорвалась в воздухе над Иорданией. Также уточнялось, что в результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб не был причинен — вооруженные силы продолжают контролировать ситуацию в этом районе.