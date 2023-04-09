В Иордании заявили о разрыве ракеты из Сирии на территории страны

Иорданская армия заявила о разрыве ракеты из Сирии на территории страны

Запущенная с территории Сирии ракета взорвалась в воздухе над Иорданией. Об этом рассказал источник в генеральном командовании ВВС страны, передает агентство PETRA.

«В 22:25 по местному времени в субботу взорвалась ракета в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба, что привело к падению ее обломков в этом же районе», — заявил источник.

По информации источника, в результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб не был причинен — вооруженные силы продолжают контролировать ситуацию в этом районе.

Вечером 8 апреля три ракеты были выпущены с территории Сирии в сторону Голанских высот на севере Израиля. Две ракеты упали, предположительно, в Иордании, еще одна ракета пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голан, передает КАН.