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20:20, 9 апреля 2023Россия

В российском регионе с рельсов сошли восемь вагонов с углем

Под Красноярском восемь вагонов с углем сошли с рельсов

Фото: Matthew Nichol / Shutterstock / Fotodom

В Березовском районе Красноярского края вечером 9 апреля восемь вагонов, груженых углем, сошли с рельс. О происшествии сообщает ТАСС.

«Сегодня около 21:00 по местному времени в Березовском районе Красноярского края на железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги произошел сход восьми груженных углем вагонов без их опрокидывания», — заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В пресс-службе Красноярской железной дороги сообщили, что сход вагонов не повлиял на движение пассажирских поездов. Пострадавших и угрозы местной экологии нет. На место инцидента из Красноярска был направлен восстановительный поезд. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ярославской области два человека погибли при столкновении поезда и легкового автомобиля на железнодорожном переезде. В пресс-службе Северной железной дороги уточнили, что поезд следовал по маршруту Пищалкино — Ярославль-Главный.

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Никита Абрамов
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