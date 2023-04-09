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21:53, 9 апреля 2023Мир

Стало известно об истощении ресурсов ПВО Украины

Пентагон: ресурсы ПВО Украины среднего радиуса будут полностью истощены к 23 мая
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Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса, имеющиеся у Вооруженных сил Украины (ВСУ), исчерпают свои возможности к 23 мая. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие секретные документы американских военных и разведки.

Как доложили в Пентагоне, украинские военные способны устоять «еще против двух-трех волн ударов». «Возможность обеспечивать противовоздушную оборону среднего радиуса для защиты будет полностью истощена к 23 мая», — предрекли источники.

Журналисты указали на то, что американские специалисты анализировали ситуацию с обеспечением боеприпасами с конца февраля по начало марта. Они выявили, что Киев исчерпал военные ресурсы, которыми его снабдили США и союзники. Из-за истощения запасов украинским силам придется использовать ПВО в приоритетном порядке против истребителей и вертолетов. Также стало известно, что Киев призывает военных не тратить этот ресурс «на меньшие угрозы, подобные беспилотникам».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что тактика борьбы с украинской системой ПВО заключается в уничтожении радиолокационных станций (РЛС), позволяющих обнаруживать российские ракеты, самолеты и беспилотники.

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Марина Совина
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