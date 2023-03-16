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16:38, 16 марта 2023Наука и техника

В России объяснили тактику борьбы с украинской ПВО

Эксперт Леонков: тактика борьбы с украинской ПВО заключается в уничтожении РЛС
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Joint Forces Operation / Reuters

Тактика борьбы с украинской противовоздушной обороной (ПВО) заключается в уничтожении радиолокационных станций (РЛС), позволяющих обнаруживать российские ракеты, самолеты и беспилотники. Об этом военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям».

По его словам, интегрированную ПВО для Украины выстроили США, а ключевую роль в ней играют радары. «Выбив их, мы исключим возможность раннего обнаружения наших ракет и самолетов, пробьем бреши в едином РЛС-поле. Это позволит незамеченными заходить на объекты для атаки через территорию, где ПВО Украины ничего не видит», — объяснил специалист.

По его оценке, с началом специальной военной операции (СВО) России украинская сторона потеряла много РЛС, заменить которые нечем. «Надежда только на американские комплексы и их радары. Даже в ранних версиях радары Patriot могут обнаружить бомбардировщик на дальности 180 километров, а истребитель — на дальности 130 километров», — отметил эксперт.

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В январе Леонков рассказал, что в зоне СВО для определения дальнобойной артиллерии вооруженных формирований Украины работают современные российские контрбатарейные РЛС.

В августе 2018 года Леонков заявил, что в России создана линейка РЛС дециметрового диапазона, которые, в сочетании с современными оптико-электронными системами, способны обнаружить американские малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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Иван Потапов
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