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12:55, 20 января 2023Наука и техника

В России рассказали об уничтожении дальнобойной артиллерии ВФУ

Эксперт Леонков: в зоне СВО для определения артиллерии ВФУ работают контрбатарейные РЛС
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В зоне специальной военной операции (СВО) для определения дальнобойной артиллерии вооруженных формирований Украины (ВФУ) работают современные российские контрбатарейные радиолокационные станции (РЛС). Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«У нас активно работают станции контрбатарейной борьбы. Конечно же, это сказывается на обстрелах. Раньше были массированные обстрелы Донецка. Калибр 155-миллиметров был главным орудием террористического воздействия на населения города», — сказал специалист.

По его словам, в случае, когда контрбатарейные РЛС работают в связке с беспилотниками, авиацией, артиллерией, реактивными системами залпового огня, интенсивность обстрелов снижается.

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«Эффективность нашей контрбатарейной борьбы растет, но и противник пытается это как-то компенсировать», — заключил эксперт.

В январе Леонков заметил, что западные танки Leopard 2 и Challenger 2, которые страны НАТО могут передать ВФУ, гораздо сложнее советских.

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Иван Потапов
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