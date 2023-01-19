В России рассказали о сложности западных танков для ВСУ

Эксперт Леонков: западные танки для ВСУ сложнее советских

Западные танки Leopard 2 и Challenger 2, которые страны НАТО могут передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), гораздо сложнее советских. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Нет автомата заряжания, соответственно, нужен очень тренированный экипаж. Подготовка займет много времени», — заметил он.

По мнению эксперта, «первые анонсированные 14 Leopard 2 из Польши и 14 Challenger 2 из Великобритании, скорее всего, придут с иностранными специалистами». По словам Леонкова, российские танки Т-90М и Т-72Б3М, используемые в ходе специальной военной операции, способны эффективно противодействовать западным.

Агентство напоминает, что у Leopard 2 и Challenger 2 отличаются снаряды, что затруднит обслуживание танков, а у военных ВСУ нет времени, чтобы освоить эту технику, которая слишком тяжела для мостов, построенных в советское время на Украине.

Ранее Леонков заметил, что танки Leopard 2 хорошо уничтожались курдами в Сирии при помощи советских противотанковых ракетных комплексов «Малютка».

