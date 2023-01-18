Названо самое эффективное оружие против обещанных Украине танков Leopard

Военный эксперт Леонков: танки Leopard хорошо жгли курды в Сирии при помощи ПТРК «Малютка»

Военный эксперт Алексей Леонков назвал самое эффективное оружие против немецких танков Leopard, которые страны Евросоюза обещали передать Украине. О средствах поражения, которые способны уничтожить данные бронированные боевые машины, он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

«"Леопарды 2А4" очень хорошо жгли курды в Сирии при помощи старых советских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) под названием "Малютка". Делалось это так успешно, что второй армейский корпус турецкой армии отказался от сухопутной наступательной операции, в которой участвовали танки, и наносил удары по курдам дистанционно при помощи артиллерийских и ракетных комплексов», — отметил Леонков.

По его словам, первыми переданными Киеву немецкими танками, скорее всего, будут управлять поляки. Украинское командование сможет использовать Leopard для контратак, посчитал эксперт. Однако, указал он, появление дополнительно 200-300 единиц техники у Вооруженных сил Украины (ВСУ) хоть и будет представлять определенную опасность, но кардинально изменить ход спецоперации не сможет.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала союзников сделать важный шаг вперед в поддержке Украины и передать Киеву любое оружие, которое он способен использовать.

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard.

В Германии в ответ на инициативу Варшавы заявили, что передача танков Leopard Киеву без разрешения германского правительства будет противозаконной.

Глава немецкой компании вооружений Rheinmetall Армин Паппергер также заявил, что Киев сможет получить танки Leopard не раньше 2024 года, даже если решение об их поставках будет принято в ближайшее время.