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03:52, 9 апреля 2023Бывший СССР

Пророссийские активисты в Херсоне создали подпольную организацию

Представитель подполья заявил о создании организации «Русский Херсон» для борьбы с ВСУ

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пророссийские активисты создали в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне подпольную организацию, главной целью которой является уничтожение объектов украинских войск. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал один из представителей организации.

Организацию назвали «Русский Херсон», поводом для ее создания стала тяжелая гуманитарная ситуация в городе: там не работают коммунальные службы, происходят перебои в подаче электроэнергии, образуются километровые очереди за продуктовыми наборами.

«Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны», — заявил подпольщик о борьбе организации с ВСУ. Он добавил, что «достоверно известно» о кочующих минометах ВСУ, которые заезжают в микрорайон города Военку и обстреливают центр Херсона.

Также он призвал мужчин призывного возраста, живущим в Херсоне, не покидать дома, чтобы не попасть под насильственную мобилизацию.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по месту дислокации подразделения ВСУ неподалеку от Токаревки в Херсонской области.

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Марина Совина
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