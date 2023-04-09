Участие Сербии в учениях НАТО оценили

«Коммерсант»: учения «Платиновый волк» вернули Сербию в лоно НАТО

Учения стран НАТО «Платиновый волк» вернули Сербию в лоно Североатлантического альянса, пишет «Коммерсант».

Автор уточнил, что министерство обороны Сербии подтвердило проведение в июне на юге страны совместных учений с НАТО «Платиновый волк». При этом ведомство год назад объявило мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами.

«После ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года взаимодействие Белграда с НАТО было заморожено. Во всяком случае, официально. Теперь, похоже, это сотрудничество возобновляется», — оценило издание.

Ранее стало известно, что Сербия проведет совместные учения со странами Североатлантического альянса. Они пройдут на территории Сербии с 16 по 30 июня 2023 года. Республика указывает, что мероприятия боевой учебы будут проходить совместно с государствами НАТО, с которыми сербская армия участвует в многонациональных операциях.