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23:09, 9 апреля 2023Мир

Участие Сербии в учениях НАТО оценили

«Коммерсант»: учения «Платиновый волк» вернули Сербию в лоно НАТО

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Учения стран НАТО «Платиновый волк» вернули Сербию в лоно Североатлантического альянса, пишет «Коммерсант».

Автор уточнил, что министерство обороны Сербии подтвердило проведение в июне на юге страны совместных учений с НАТО «Платиновый волк». При этом ведомство год назад объявило мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами.

«После ввода российских войск на Украину в феврале 2022 года взаимодействие Белграда с НАТО было заморожено. Во всяком случае, официально. Теперь, похоже, это сотрудничество возобновляется», — оценило издание.

Ранее стало известно, что Сербия проведет совместные учения со странами Североатлантического альянса. Они пройдут на территории Сербии с 16 по 30 июня 2023 года. Республика указывает, что мероприятия боевой учебы будут проходить совместно с государствами НАТО, с которыми сербская армия участвует в многонациональных операциях.

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Марина Совина
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