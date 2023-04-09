В Брюсселе усомнились в возможности отправить Киеву миллион снарядов

Welt am Sonntag: военные ЕС сомневаются в возможности передать Украине миллион снарядов

Военные круги в Брюсселе поставили под сомнение реализацию плана, в рамках которого собирались передать Украине один миллион снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает немецкое издание Welt am Sonntag.

По данным издания, план, по которому 17 стран Евросоюза (ЕС) и Норвегия хотели отправить Украине боеприпасы, может не сработать, так как снаряды могут быть не собраны в течение года. Изначально предполагалось, что оружие будет передано из запасов государств, после чего страны получат компенсации за счет средств ЕС.

Сообщалось, что ЕС собирался выделить один миллиард евро на компенсации и еще один — на совместную закупку новых боеприпасов. В статье подчеркнули, что переговоры между государствами идут тяжело из-за «полномочий, тщеславия и национальных интересов», а также отметили, что часть стран планирует заказать снаряды через Европейское оборонное агентство (EDA), а другая выступает против такого решения.

Отмечается, что Франция выразила желание, чтобы заказы были получены ее собственной оборонной промышленностью, а Греция и Кипр начали опасаться, что снаряды будут закуплены у турецких производителей.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур допустил закупку снарядов для Украины за пределами ЕС.