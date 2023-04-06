Глава Минобороны Эстонии допустил закупку снарядов для Украины за пределами ЕС

Глава Минобороны Эстонии Певкур: ЕС может закупить снаряды для Украины за пределами Европы

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Postimees рассказал, что допускает возможность закупки снарядов для последующей передачи Украине вне Евросоюза (ЕС). По его словам, таким образом Киев может получить боеприпасы, в которых так нуждается, в сжатые сроки.

Министр отметил, что изначально планировалось поддержать производителей из Европы, однако, если они заявят об отсутствии возможности произвести необходимое Украине количество снарядов, стоит рассмотреть возможность закупки боеприпасов в других местах. «Вопрос в скорости. Часть снарядов в любом случае поступит из Европы, от европейских производителей», — добавил он.

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос рассказал, что Афины не готовы поддерживать Украину в ущерб своей обороноспособности. Он заявил, что страна передаст все, что сможет, однако это ни в коей мере не должно ослаблять ее собственную обороноспособность.