Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 6 апреля 2023Мир

Глава Минобороны Эстонии допустил закупку снарядов для Украины за пределами ЕС

Глава Минобороны Эстонии Певкур: ЕС может закупить снаряды для Украины за пределами Европы
Ханно Певкур

Ханно Певкур. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Postimees рассказал, что допускает возможность закупки снарядов для последующей передачи Украине вне Евросоюза (ЕС). По его словам, таким образом Киев может получить боеприпасы, в которых так нуждается, в сжатые сроки.

Министр отметил, что изначально планировалось поддержать производителей из Европы, однако, если они заявят об отсутствии возможности произвести необходимое Украине количество снарядов, стоит рассмотреть возможность закупки боеприпасов в других местах. «Вопрос в скорости. Часть снарядов в любом случае поступит из Европы, от европейских производителей», — добавил он.

Ранее министр обороны Греции Никос Панайотопулос рассказал, что Афины не готовы поддерживать Украину в ущерб своей обороноспособности. Он заявил, что страна передаст все, что сможет, однако это ни в коей мере не должно ослаблять ее собственную обороноспособность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич спрогнозировал будущее конфликта на Украине
Пострадавшим при взрыве в кафе в Петербурге пообещали выплаты
Математики предсказали максимальную продолжительность жизни в 140 лет
США назвали Китай главной угрозой кибербезопасности
В России задумались об упрощении получения гражданства для ученых
36-летняя Мария Горбань показала фигуру в купальнике
Названы условия завершения адаптации экономики России к санкциям
Украинцам предложили вырастить свеклу «Бандера» и кукурузу «Джавелин»
В Кремле пообещали не давать в обиду Белоруссию
В США оценили вероятность вступления Украины в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.