Участник «Битвы экстрасенсов» лишился половины зубов во время съемок

Участник «Битвы экстрасенсов» Шепс заявил, что лишился половины зубов во время съемок

Участник программы канала ТНТ «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс рассказал, что лишился половины зубов во время съемок проекта. Об этом пишет Starhit.

36-летний участник проекта признался, что после сложных сеансов связи с потусторонним миром его могут мучать приступы эпилепсии. По его словам, такой припадок случился с ним во съемок проекта с участием экстрасенсов в Элисте после глубокого спиритического сеанса.

«Женщина-врач с 30-летним медицинским стажем засунула мне в рот металлическую ложку и выбила мне все зубы! Все лишь только потому что она не знала, как поступить в таком случае и не нужно ничего засовывать в рот, а особенно металлическое или твердое», — заявил Шепс.

В настоящее время Шепс принимает участие в новом проекте ТНТ «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В 2013 году он одержал победу в 14 сезоне «Битвы экстрасенсов».

Ранее известная российская юмористка, участница проекта «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова заявила, что происходящее в программе «Битва экстрасенсов» является ложью. По словам юмористки, когда участники проекта приехали в Оренбургскую область, где она раньше жила, чтобы проводить расследование, ей удалось выяснить, что перед съемками им давали ознакомиться с материалами дела.