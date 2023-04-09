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03:34, 9 апреля 2023Интернет и СМИ

Участник «Битвы экстрасенсов» лишился половины зубов во время съемок

Участник «Битвы экстрасенсов» Шепс заявил, что лишился половины зубов во время съемок
Александр Шепс

Александр Шепс. Фото: «Комсомольская правда» / Russian Look / Global Look Press

Участник программы канала ТНТ «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Александр Шепс рассказал, что лишился половины зубов во время съемок проекта. Об этом пишет Starhit.

36-летний участник проекта признался, что после сложных сеансов связи с потусторонним миром его могут мучать приступы эпилепсии. По его словам, такой припадок случился с ним во съемок проекта с участием экстрасенсов в Элисте после глубокого спиритического сеанса.

«Женщина-врач с 30-летним медицинским стажем засунула мне в рот металлическую ложку и выбила мне все зубы! Все лишь только потому что она не знала, как поступить в таком случае и не нужно ничего засовывать в рот, а особенно металлическое или твердое», — заявил Шепс.

В настоящее время Шепс принимает участие в новом проекте ТНТ «Экстрасенсы. Битва сильнейших». В 2013 году он одержал победу в 14 сезоне «Битвы экстрасенсов».

Ранее известная российская юмористка, участница проекта «Stand Up на ТНТ» Виктория Складчикова заявила, что происходящее в программе «Битва экстрасенсов» является ложью. По словам юмористки, когда участники проекта приехали в Оренбургскую область, где она раньше жила, чтобы проводить расследование, ей удалось выяснить, что перед съемками им давали ознакомиться с материалами дела.

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Марина Совина
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