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18:06, 9 апреля 2023Силовые структуры

Экс-главу округа в Ленобласти задержали по делу о взятке при строительстве

Экс-главу округа в Ленобласти Сидоренко задержали по делу о взятке при строительстве

Фото: Vital Hil / Shutterstock / Fotodom

Экс-главу администрации муниципального округа «Агалатовское сельское поселение» в Ленинградской области Владимира Сидоренко задержали по делу о взятке во время долевого строительства. Об этом в субботу, 8 апреля, в своем Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, в период с 21 марта 2016 года по 16 октября 2019 года Сидоренко, а также неустановленная группа сотрудников муниципального предприятия «Агалатово-Сервис» получили сумму в размере двух миллионов рублей «за обеспечение подписания договоров технологического подключения ЖК "Барская усадьба" к системам коммуникаций населенного пункта и их исполнение».

«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Владимиру Сидоренко, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ», — говорится в заявлении пресс-службы. Сообщается, что ходатайство о продлении задержания было заявлено следователем с целью предоставления суду дополнительных документов.

Ранее стало известно, что суд арестовал подполковника транспортной полиции за взятку в 20 миллионов рублей.

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Анастасия Астахова
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