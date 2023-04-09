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04:32, 9 апреля 2023Экономика

Россиянам рассказали о факторе стабилизации рубля

Аналитик Суверов: решение ОПЕК+ о сокращении добычи может стабилизировать курс рубля

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что за последние месяцы курс рубля опустился более чем на 20 процентов к основным мировым валютам — происходит «ползучая девальвация».

По словам Суверова, основная причина в том, что отток капитала превосходит профицит торгового баланса. Отмечается, что это стало следствием сокращения нефтегазовых доходов из-за санкций — в частности, дисконта Urals к Brent и падения экспортной выручки «Газпрома» в результате резкого падения поставок газа в Европу.

Еще один девальвационный фактор — дефицит бюджета. По прогнозам аналитика, вероятнее всего, рост доллара к рублю будет продолжаться. Однако все же есть причина, по которой курс стабилизируется на уровне 85 рублей за доллар — это решение ОПЕК+ сократить добычу на миллион баррелей в сутки и вероятный во второй половине года дефицит углеводородов на мировом рынке, заявил Суворов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что в последние месяцы курс рубля меняется по двум причинам: рост импорта и сокращение экспортной выручки. По словам министра, курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению.

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Юлия Мискевич
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