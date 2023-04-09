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05:19, 9 апреля 2023Среда обитания

Москвичам спрогнозировали до 15 градусов тепла

Гидрометцентр России: в воскресенье москвичей ожидает до 15 градусов тепла

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В воскресенье, 9 апреля, москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 15 градусов тепла. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров в Москве поднимутся до 15 градусов выше нуля, ночью температура воздуха понизится до 3 градусов тепла. Жителям Подмосковью синоптики пообещали от 11 до 16 градусов тепла днем и до –1 градуса ночью. Ветер — восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление — 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в Москве в ближайшую неделю ожидается майская погода.

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Юлия Мискевич
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