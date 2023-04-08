Москвичам предрекли майскую погоду в ближайшую неделю

Синоптик Вильфанд спрогнозировал майскую погоду в ближайшую неделю в Москве

В Москве в ближайшую неделю ожидается майская погода. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик добавил, что осадков москвичам и гостям столицы в ближайшие дни ожидать не стоит.

«Погода сейчас просто замечательная. В субботу температура днем будет 11-13 градусов. В воскресенье и понедельник температура будет 13-15 градусов. А начиная со вторника и до конца рабочей недели будет 13-18. И никаких осадков. Это на самом деле майская погода», — рассказал Вильфанд.

Собеседник «Ленты.ру» посоветовал наслаждаться погодой. «В переходные сезоны, когда устанавливается хорошо выраженный антициклон, солнце прогревает поверхность, и это приводит к тому, что погода просто замечательная: тепло, комфортно, воздух чистый и небо голубое», — добавил он.

Ну и, конечно, все мероприятия, которые только возможно придумать, например, мыть окна, менять резину, осуществлять прогулки в парках и так далее, можно делать Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Ранее стало известно, что опасные заторы льда на реках на этой неделе могут привести к наводнениям на территории пяти регионов России. Угрозу предрек Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По информации ведомства, высокий риск формирования опасных заторов льда с угрозой подтопления существует на реках Мста, Ловать, Паша и Оять в Новгородской, Тверской, Ленинградской, Вологодской областях и на реках бассейна Уссури в Приморском крае.

Кроме того, аналогичные риски есть на малых реках Алтайского края и Хакасии. Также высока вероятность подтопления в Красноярском, Забайкальском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.