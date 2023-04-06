В пяти регионах России предрекли наводнения из-за заторов льда

ВНИИ ГОЧС: в пяти регионах России грозят наводнения из-за опасных заторов льда

Опасные заторы льда на реках на этой неделе могут привести к наводнениям на территории пяти регионов России. Угрозу предрек Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По информации ведомства, высокий риск формирования опасных заторов льда с угрозой подтопления существует на реках Мста, Ловать, Паша и Оять в Новгородской, Тверской, Ленинградской, Вологодской областях и на реках бассейна Уссури в Приморском крае.

Кроме того, аналогичные риски есть на малых реках Алтайского края и Хакасии. Также высока вероятность подтопления в Красноярском, Забайкальском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура, прогнозируемая в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, а также Якутии, ниже климатической нормы.