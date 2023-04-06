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03:09, 6 апреля 2023Россия

В пяти регионах России предрекли наводнения из-за заторов льда

ВНИИ ГОЧС: в пяти регионах России грозят наводнения из-за опасных заторов льда
СюжетНаводнения в России

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Опасные заторы льда на реках на этой неделе могут привести к наводнениям на территории пяти регионов России. Угрозу предрек Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По информации ведомства, высокий риск формирования опасных заторов льда с угрозой подтопления существует на реках Мста, Ловать, Паша и Оять в Новгородской, Тверской, Ленинградской, Вологодской областях и на реках бассейна Уссури в Приморском крае.

Кроме того, аналогичные риски есть на малых реках Алтайского края и Хакасии. Также высока вероятность подтопления в Красноярском, Забайкальском краях, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура, прогнозируемая в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, а также Якутии, ниже климатической нормы.

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Юлия Мискевич
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