Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
05:12, 3 апреля 2023Среда обитания

Вильфанд предупредил о задержке весны в нескольких регионах России

Синоптик Вильфанд предупредил, что в нескольких регионах России весна опаздывает

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Температура, прогнозируемая в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, а также Якутии, ниже климатической нормы. О задержке весны в нескольких регионах рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, первые десять дней апреля в ряде регионов весна будет запаздывать. К примеру, в Ленинградской области ночные морозы будут достигать 2-7 градусов в ближайшие дни.

«На юге Красноярского края, Иркутской области, в Хакасии температуры будут по-зимнему серьезные. В Бурятии, в частности, прогнозируется до минус 15 градусов», — предупредил Вильфанд, отметив, что в Якутии морозы будут достигать 25-30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал «барический лобзик» в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Над администрацией Артемовска подняли флаг России
Twitter лишил синей галочки официальный аккаунт New York Times
Гинеколог предупредила об опасности зачатия в состоянии алкогольного опьянения
Тревел-блогерша назвала главные причины разочарований уехавших за рубеж россиян
Российская женщина-космонавт рассказала о влиянии политики на работу МКС
Цены на нефть резко выросли после сокращения добычи странами ОПЕК+
Вильфанд предупредил о задержке весны в нескольких регионах России
Врач назвал самое эффективное средство защиты от венерических болезней
«Путешественник во времени» предсказал скорую гибель сотен тысяч американцев
McDonald's закроет офисы в США и сократит сотрудников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.