Вильфанд предупредил о задержке весны в нескольких регионах России

Синоптик Вильфанд предупредил, что в нескольких регионах России весна опаздывает

Температура, прогнозируемая в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, а также Якутии, ниже климатической нормы. О задержке весны в нескольких регионах рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, первые десять дней апреля в ряде регионов весна будет запаздывать. К примеру, в Ленинградской области ночные морозы будут достигать 2-7 градусов в ближайшие дни.

«На юге Красноярского края, Иркутской области, в Хакасии температуры будут по-зимнему серьезные. В Бурятии, в частности, прогнозируется до минус 15 градусов», — предупредил Вильфанд, отметив, что в Якутии морозы будут достигать 25-30 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал «барический лобзик» в Москве.