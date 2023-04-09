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01:10, 9 апреля 2023Культура

Анонсированы три новых фильма по «Звездным войнам»

Кинокомпания LucasFilm анонсировала три новых фильма по «Звездным войнам»

Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV»

Кинокомпания LucasFilm анонсировала три новых фильма во вселенной кинофраншизы «Звездные войны». Об этом сообщает Empire.

Первый фильм снимет Джеймс Мэнголд, который ранее уже работал со студией LucasFilm над картиной «Индиана Джонс и циферблат судьбы». Новая кинолента будет посвящена первому джедаю, которому удалось совладать с силой.

Действие второй картина будет пересекаться с событиями сериала «Мандалорец», а сюжет расскажет о начале войны между остатками сил Галактической Империи и Новой Республикой где‑то между «Возвращением джедая» и «Пробуждением силы». Режиссером фильма выступит один из создателей «Мандалорца» Дейв Филони.

Третий фильм снимет Шармин Обаид-Чиной, которая работала над сериалом «Мисс Марвел». Действие этой киноленты развернется спустя пятнадцать лет после событий в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Ранее сообщалось, что британский кинематографист, один из создателей сериала «Острые козырьки», Стивен Найт напишет сценарий для новых «Звездных войн». Решение было принято на фоне ухода из проекта сценаристов Деймона Линделофа и Джастина Бритт-Гибсона.

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Марина Совина
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