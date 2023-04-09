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22:11, 9 апреля 2023Мир

Главу Евросовета обвинили в излишних тратах на зарубежные поездки

Газета Monde обвинила главу Евросовета Мишеля в излишних тратах на зарубежные поездки

Фото: Eric Vidal / Reuters

Председатель Европейского совета Шарль Мишель значительно увеличил расходы на свои зарубежные поездки. Об этом написала французская газета Monde.

«Расследование Monde свидетельствует о значительном увеличении расходов европейского руководителя, а также активном использовании частных самолетов, что дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов», — обвинила газета главу Евросовета.

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Отмечается, что после снятия антиковидных ограничений Мишель много путешествовал в разные города, включая Нью-Йорк, Пекин, Пномпень, Йоханнесбург, Доху и Токио. По данным издания Soir, в следующем году траты Мишеля на поездки вырастут еще на 27,5 процента и достигнут 2,6 миллиона евро. Отмечается, что эти показатели превышают расходы его предшественников, которым требовалось на заграничные визиты полмиллиона евро.

«Он должен председательствовать на заседаниях Евросовета (саммитах ЕС – ред.), а также представлять Евросоюз на международной арене в соответствии с Лиссабонским договором, это особенно очевидно ввиду ситуации, с которой мы сталкиваемся», — прокомментировал ситуацию представитель кабинета Мишеля.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз нарушил собственное «табу» на поставки оружия Киеву после начала боевых действий на Украине. Его слова приводит Financial Times.

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Марина Совина
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