В российском поселке нашли укутанные в пеленку трупы двух младенцев

В Татарстане около водонапорной башни нашли укутанные в пеленку трупы двух младенцев

В Татарстане нашли укутанные в пеленку трупы двух младенцев, которые лежали в пластиковом контейнере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в российском поселке Юдино. Контейнер обнаружил местный житель во время прогулки с собакой, которая учуяла запах и привела хозяина к кустарной могиле возле водонапорной башни.

По предварительной информации, это могут быть недоношенные плоды. Место инцидента посетили сотрудники полиции с Следственного комитета.

Ранее в Благовещенске Амурской области несколько детей играли в прятки и нашли тело пропавшего полгода назад пенсионера. Позднее выяснилось, что тело принадлежало 69-летнему Анатолию Рощепкину, который в конце ноября 2022 года вышел из дома и не вернулся.