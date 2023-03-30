Российские дети играли в прятки и нашли тело пропавшего полгода назад пенсионера

В Амурской области дети играли в прятки и нашли тело пропавшего полгода назад пенсионера

В Благовещенске Амурской области несколько детей играли в прятки и нашли тело пропавшего полгода назад пенсионера. Об этом «КП — Благовещенск» рассказали в поисково-спасательном отряде «Амур».

Как стало известно, дети нашли мертвого мужчину в кустах, о чем сообщили случайному прохожему, который оказался добровольцем-поисковиком. В свою очередь, мужчина сразу обратился в полицию.

Впоследствии выяснилось, что тело принадлежало 69-летнему Анатолию Рощепкину, который в конце ноября 2022 года вышел из дома, но не вернулся. Все это время поисковики вместе сродственниками пенсионера безрезультатно искали пропавшего без вести. По словам руководителя «Амур» Татьяны Шалашовой, родные россиянина слишком поздно спохватились, что осложнило его поиски.

Отмечается, что отряды поисковиков осматривали в том числе и местность, где дети нашли тело Рощепкина, но, вероятно, из-за высоких сугробов не заметили мертвого пенсионера.

В региональном Следственном комитете изданию подтвердили информацию о найденном теле, подчеркнув, что не обнаружили на нем признаков насильственной смерти.