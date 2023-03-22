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16:43, 22 марта 2023Россия

Тело пропавшего мужчины три месяца пролежало под елкой в Подмосковье

РЕН ТВ: прохожий нашел тело пропавшего три месяца назад мужчины под елкой в Подмосковье

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Случайный прохожий нашел тело мужчины, пропавшего три месяца назад, под елкой у платформы Аникеевка в Подмосковье. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала пояснил, что труп находился в 150 метрах от железнодорожных путей. По данным очевидца, умершему на вид было около 60-65 лет.

Позже сотрудники полиции узнали, что мужчина пропал под Новый год. Его личность еще предстоит установить.

Смерть мужчины не носила криминальный характер — следов насилия на трупе не обнаружили. Правоохранители продолжают выяснять другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени, которая пропала в ноябре 2022 года, была найдена мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице. Женщина перестала выходить на связь с родственниками, и те забили тревогу.

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Анна Щербакова
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