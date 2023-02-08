Пропавшую в ноябре россиянку нашли мертвой рядом с жилым домом

Пропавшую в ноябре 2022 года жительницу Тюмени нашли мертвой рядом с жилым домом

Жительница Тюмени, которая пропала в ноябре 2022 года, была найдена мертвой рядом с жилым домом на Киевской улице. Об этом сообщили представители поискового отряда «Белая Сова», передает портал 72.RU.

Информацию о смерти 35-летней россиянки подтвердили и следователи. Они начали выяснять обстоятельства случившегося.

Женщина перестала выходить на связь с родственниками, и те забили тревогу. Других подробностей происшествия пока нет.

30 января сообщалось, что в Южно-Сахалинске в машине в одном из гаражей нашли тела мужчины и женщины. Следователи не обнаружили признаков совершения преступления в отношении погибших. Они установили, что, предварительно, смерть двух россиян на Сахалине наступила из-за отравления угарным газом.

До этого в Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре мать пятерых детей.