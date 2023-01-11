Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:19, 11 января 2023Россия

Пропавшую в декабре мать пятерых детей нашли мертвой в российском городе

В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре мать пятерых детей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Мать пятерых детей Любовь Белюшину, которая три недели назад пропала в Свердловской области, нашли мертвой. Об этом сообщили поисковики из отряда «Прорыв», пишет e1.ru.

Других подробностей о случившемся в поисковом отряде не раскрыли. Сестра бывшего мужа погибшей россиянки рассказала, что детей забрали сотрудники опеки.

Женщина пропала 22 декабря — она вышла из дома, чтобы навестить отца в другом городе, но не доехала до него. Россиянка жила в поселке Коптелово с бывшим супругом и пятью детьми. С мужем она разошлась в конце 2022 года и собиралась уехать от него.

Как сообщила родственница погибшей, многодетная мать выпивала после развода с супругом и общалась в социальных сетях с турком-психологом. Друзья женщины, в свою очередь, рассказывали, что бывший муж ее избивал.

Ранее в Свердловской области пропавшего мужчину спустя неделю нашли мертвым в лесу. 30-летний Александр Котов пропал 3 января в поселке Асбест Сысертского городского округа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Пушилин сообщил о переломном моменте в освобождении ДНР
Популярный актер появился на «Золотом глобусе» в пышном платье
Россиянка зарезала из чувства ревности возлюбленного и попала в СИЗО
Россиян предупредили о повышении цен на путевки в Китай
В Петербурге тело восьмиклассника нашли в квартире рядом с жидкостью для вейпа
В убийстве многодетной россиянки заподозрили ее бывшего мужа
Пропавшую в декабре мать пятерых детей нашли мертвой в российском городе
Падение поставок российского газа через Украину объяснили его ненужностью
Известная певица высказалась о скользкой плитке в Москве
Порнозвезда решила продавать свои яйцеклетки ради рождения похожих на нее детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.