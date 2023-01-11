Пропавшую в декабре мать пятерых детей нашли мертвой в российском городе

В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре мать пятерых детей

Мать пятерых детей Любовь Белюшину, которая три недели назад пропала в Свердловской области, нашли мертвой. Об этом сообщили поисковики из отряда «Прорыв», пишет e1.ru.

Других подробностей о случившемся в поисковом отряде не раскрыли. Сестра бывшего мужа погибшей россиянки рассказала, что детей забрали сотрудники опеки.

Женщина пропала 22 декабря — она вышла из дома, чтобы навестить отца в другом городе, но не доехала до него. Россиянка жила в поселке Коптелово с бывшим супругом и пятью детьми. С мужем она разошлась в конце 2022 года и собиралась уехать от него.

Как сообщила родственница погибшей, многодетная мать выпивала после развода с супругом и общалась в социальных сетях с турком-психологом. Друзья женщины, в свою очередь, рассказывали, что бывший муж ее избивал.

Ранее в Свердловской области пропавшего мужчину спустя неделю нашли мертвым в лесу. 30-летний Александр Котов пропал 3 января в поселке Асбест Сысертского городского округа.