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10:25, 11 января 2023Силовые структуры

В убийстве многодетной россиянки заподозрили ее бывшего мужа

По подозрению в убийстве многодетной матери в Екатеринбурге силовики задержали экс-супруга
Начало событий в новости Пропавшую в декабре мать пятерых детей нашли мертвой в российском городе

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя Александра Белюшина по подозрению в убийстве своей бывшей супруги Любови, чье тело было обнаружено после трех недель поисков. Об этом E1.ru сообщила сестра задержанного.

Мужчина сознался силовикам, что задушил бывшую жену и увез тело на машине на Режевской тракт. Там погибшую нашли поисковики.

У нее остались пятеро детей, их забрали органы опеки. Многодетная мать Любовь Белюшина пропала 22 декабря. Она вышла из дома, чтобы навестить отца в другом городе, но так до него не доехала.

В конце 2022 года чета Белюшиных, проживавших в селе Коптелово, развелась. Бывшие супруги намеревались разъехаться.

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Любовь Ширижик
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