В Британии назвали ударом в спину отказ Байдена посетить коронацию Карла III

Express: отказ Байдена прилететь на коронацию Карла III будет ударом в спину Лондону

Отказ президента США Джо Байдена прилететь на коронацию британского короля Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как удар в спину Британии. Об этом сообщает британская газета Express.

Отмечается, что Байден прилетит 11 апреля в Северную Ирландию на годовщину Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. При этом лидер Соединенных Штатов отказался приехать на церемонию коронации, которая состоится в мае.

В газете отметили, что члены Консервативной партии расстроились после такого решения Байдена и сочли его ударом «ножом в спину» Лондона. Депутаты считают, что американский президент этим поступком пренебрег отношениями с Великобританией.

Ранее Джо Байден не смог правильно произнести имя премьер-министра Великобритании Риши Сунака. После назначения Сунака на новую должность Байден, выступая в Белом доме, заявил, что «Рашид Санук теперь премьер-министр» Соединенного Королевства.