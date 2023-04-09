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20:25, 9 апреля 2023Мир

В Британии назвали ударом в спину отказ Байдена посетить коронацию Карла III

Express: отказ Байдена прилететь на коронацию Карла III будет ударом в спину Лондону

Фото: Leah Millis / Reuters

Отказ президента США Джо Байдена прилететь на коронацию британского короля Карла III будет рассматриваться консервативными парламентариями как удар в спину Британии. Об этом сообщает британская газета Express.

Отмечается, что Байден прилетит 11 апреля в Северную Ирландию на годовщину Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному противостоянию в регионе. При этом лидер Соединенных Штатов отказался приехать на церемонию коронации, которая состоится в мае.

В газете отметили, что члены Консервативной партии расстроились после такого решения Байдена и сочли его ударом «ножом в спину» Лондона. Депутаты считают, что американский президент этим поступком пренебрег отношениями с Великобританией.

Ранее Джо Байден не смог правильно произнести имя премьер-министра Великобритании Риши Сунака. После назначения Сунака на новую должность Байден, выступая в Белом доме, заявил, что «Рашид Санук теперь премьер-министр» Соединенного Королевства.

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Никита Абрамов
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