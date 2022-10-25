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16:28, 25 октября 2022Мир

Байден не смог выговорить имя нового премьер-министра Британии

Байден не смог выговорить имя нового премьер-министра Британии, назвав его Рашидом Сануком

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден не смог правильно произнести имя нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом пишет Newsweek.

По информации издания, после назначения Сунака на новую должность Байден, выступая в Белом доме, заявил, что «Рашид Санук теперь премьер-министр» Соединенного Королевства.

Незадолго до этого Байден поздравил вице-президента США Камалу Харрис с днем рождения и назвал ее великим президентом. В настоящий момент стенограмма с оговоркой американского лидера отредактирована.

Во вторник, 25 октября, король Карл III подтвердил вступление Сунака в должность премьер-министра страны. Монарх также дал первое поручение — формирование нового правительства.

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Варвара Кошечкина
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