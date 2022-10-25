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12:08, 25 октября 2022Мир

Байден назвал вице-президента Харрис великим президентом

Байден поздравил Харрис с днем рождения и назвал ее великим президентом

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден поздравил вице-президента Камалу Харрис с днем рождения и назвал ее великим президентом. Стенограмма опубликована на сайте Белого дома, в настоящий момент оговорка американского лидера отредактирована.

«Недавно также был день рождения Камалы. Ей исполнилось 30 лет. С днем рождения великого президента!» — пошутил Байден, поздравляя 58-летнюю Харрис. Видеозапись выступления опубликовал канал Fox News.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ставит под сомнение ясность ума президента США. Как стало известно, в частных беседах 37-летний кронпринц часто высмеивает американского лидера из-за допускаемых оплошностей. Также Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил своим советникам, что Байден не впечатлял его еще в бытность вице-президентом США.

В июне 2021 года член палаты представителей США от Техаса Ронни Джексон, который работал врачом в Белом доме при президентстве Дональда Трампа, направил действующему американскому лидеру Джо Байдену письмо с требованием пройти тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он «умственно готов» возглавлять страну.

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Варвара Кошечкина
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