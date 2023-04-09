В Почаевской лавре заявили о незаконности расторжения аренды монастыря

Адвокат Почаевской лавры заявил в Раде о незаконности расторжения аренды монастыря

В законопроекте Верховной Рады по расторжению договора с Почаевской лаврой есть нарушения, об этом сообщила каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), пишет РИА Новости.

В УПЦ уточнили, что сторона защиты обнаружила нарушения в документе. Она направила адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука. Как заявили эксперты, комитет Рады по гуманитарной и информационной политике Украины предварительно рассмотрел проект в течение двух рабочих дней.

«Без учета выводов других комитетов, определенных ответственными за его рассмотрение, без оценки соответствия положению права Европейского союза относительно выполнения международно-правовых обязательств Украины», — подчеркнули юристы. По их словам, это является «нарушением статьи 93 Регламента».

Ранее верующие УПЦ призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания.